Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Пожар в многоэтажке в Джейранбатане потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 09 октября, 2026
    • 18:12
    Пожар в многоэтажке в Джейранбатане потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар в многоэтажке в поселке Джейранбатан Абшеронского района потушен.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар произошел в одной из квартир в 10-этажном жилом доме.

    Все жители были эвакуированы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в краткие сроки, пострадавших нет.

    В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел пожар.

    Как сообщает местное бюро Report, возгорание зафиксировано в одной из квартир в многоэтажном жилом доме.

    На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Государственная служба пожарной охраны Джейранбатан
    Видео
    Ceyranbatanda yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə olunub - YENİLƏNİB
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    19:33

    Нетаньяху поддержал решение администрации Трампа ввести санкции против МУС

    Другие страны
    19:13

    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    19:11

    МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку

    Инфраструктура
    19:03

    Светская модель образования и единая школьная форма: значение решения и условия его реализации - АНАЛИТИКА

    Наука и образование
    18:58

    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Другие страны
    18:54

    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    18:34

    В Брюсселе арестован 21 участник протеста

    Другие страны
    18:32

    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    Здоровье
    18:21

    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В регионе
    Лента новостей