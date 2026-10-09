Пожар в многоэтажке в Джейранбатане потушен - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 09 октября, 2026
- 18:12
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Пожар в многоэтажке в поселке Джейранбатан Абшеронского района потушен.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар произошел в одной из квартир в 10-этажном жилом доме.
Все жители были эвакуированы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в краткие сроки, пострадавших нет.
В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел пожар.
Как сообщает местное бюро Report, возгорание зафиксировано в одной из квартир в многоэтажном жилом доме.
На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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