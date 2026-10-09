Пожар в многоэтажке в Джейранбатане потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в многоэтажке в поселке Джейранбатан Абшеронского района потушен.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар произошел в одной из квартир в 10-этажном жилом доме.

Все жители были эвакуированы. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в краткие сроки, пострадавших нет.

17:44

В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел пожар.

Как сообщает местное бюро Report, возгорание зафиксировано в одной из квартир в многоэтажном жилом доме.

На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.