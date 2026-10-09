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    Ceyranbatanda yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2026
    • 18:08
    Ceyranbatanda yaşayış binasındakı yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Ceyranbatanda onmərtəbəli yaşayış binasının doqquzuncu mərtəbəsində yerləşən mənzildə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bina sakinləri təxliyə olunub, xəsarət alan olmayıb.

    Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində mənzil yanır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə qəsəbədə yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasındakı mənzillərdən birində qeydə alınıb.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Ceyranbatan
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    Пожар в многоэтажке в Джейранбатане потушен - ОБНОВЛЕНО
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