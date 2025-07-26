CNN сообщил об опасностях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной несет угрозу для космических спутников, астронавтов и сооружений на спутнике Земли.

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной несет угрозу для космических спутников, астронавтов и сооружений на спутнике Земли.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на профессора астрономии и физики в Университете Западного Онтарио Пола Вигерта.

"Столкновение может создать ударный кратер на Луне, ширина которого оценивается в 1 км. <…> Это будет самое большое столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет и может высвободить до 108 кг лунных камней и пыли. <…> Обломки размером всего в десятки сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут присутствовать на Луне, или любых сооружений, которые они построили для исследований и проживания", - заявил Вигерт.

Он отметил, что для жителей Земли особой угрозы это столкновение не несет. Но поскольку в космосе находится множество спутников, через которые поддерживается навигация и связь, то обломки лунной пыли могут повредить эти спутники.

Вигерт добавил, что момент столкновения намечается в 2032 году, и его человек сможет увидеть невооруженным глазом.

Как сообщил телеканал, изначально астероид направлялся к Земле, и вероятность его столкновения с планетой в 2032 году была высока. Однако на сегодняшний день ученые заметили отдаление 2024 YR4 от Земли.