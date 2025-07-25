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В Саратове при взрыве газа обрушился подъезд 10-этажного дома, погибли три человека

В Саратове при взрыве газа обрушился подъезд 10-этажного дома, погибли три человека В Саратове при взрыве газа в 10-этажном доме обрушился подъезд. На данный момент известно о трех погибших.
В регионе
25 июля 2025 г. 13:05
В Саратове при взрыве газа обрушился подъезд 10-этажного дома, погибли три человека

В Саратове при взрыве газа в 10-этажном доме обрушился подъезд. На данный момент известно о трех погибших.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, погибли три человека. Есть угроза дальнейшего обрушения", — сказал собеседник агентства.

По данным канала Baza, из-под завалов достали пятерых пострадавших, среди них - ребенок.

Из-за взрыва газа повреждены более 30 квартир, пишет Mash.

По этой причине проводится срочная эвакуация. Под завалами находятся люди.

По факту возбуждено уголовное дело.

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