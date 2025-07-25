В Саратове при взрыве газа обрушился подъезд 10-этажного дома, погибли три человека

В Саратове при взрыве газа в 10-этажном доме обрушился подъезд. На данный момент известно о трех погибших.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативных службах.
"По предварительным данным, погибли три человека. Есть угроза дальнейшего обрушения", — сказал собеседник агентства.
По данным канала Baza, из-под завалов достали пятерых пострадавших, среди них - ребенок.
Из-за взрыва газа повреждены более 30 квартир, пишет Mash.
По этой причине проводится срочная эвакуация. Под завалами находятся люди.
По факту возбуждено уголовное дело.