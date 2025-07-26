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В Абшероне в результате ДТП погиб мотоциклист, пострадал пешеход

В Абшероне в результате ДТП погиб мотоциклист, пострадал пешеход В Абшеронском районе на дороге Новханы–Бинагяди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
26 июля 2025 г. 02:33
В Абшероне в результате ДТП погиб мотоциклист, пострадал пешеход

В Абшеронском районе на дороге Новханы–Бинагяди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, по предварительной информации, мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу.

В результате пешеход получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу, а водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили Report, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Пострадавшему 26-летнему мужчине оказали первую помощь на месте и госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda motosiklet sürücüsü qəzada ölüb, piyada yaralanıb

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