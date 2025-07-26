В Абшероне в результате ДТП погиб мотоциклист, пострадал пешеход

В Абшеронском районе на дороге Новханы–Бинагяди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Абшеронском районе на дороге Новханы–Бинагяди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, по предварительной информации, мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу.

В результате пешеход получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу, а водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили Report, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи. Пострадавшему 26-летнему мужчине оказали первую помощь на месте и госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.