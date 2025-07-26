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СМИ: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров РФ

СМИ: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров РФ Президент США Дональд Трамп вряд ли введет обещанные 100-процентные пошлины против стран, которые покупают российскую нефть.
Другие страны
26 июля 2025 г. 02:58
СМИ: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп вряд ли введет обещанные 100-процентные пошлины против стран, которые покупают российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, главная причина состоит в том, что подобные угрозы ранее показали себя малорезультативными.

В агентстве напомнили, что Трамп уже угрожал аналогичными мерами против стран, покупающих нефть у Венесуэлы. Тем не менее он так и не ввел эти пошлины.

"Мы считаем, что вторичные пошлины могут оказаться слишком грубым инструментом в отношении России", - сказал журналистам директор по вопросам геополитических рисков в консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

По его словам, введение 100-процентных пошлин на российскую нефть может привести к тому, что с рынка будет изъято более 4,5 млн баррелей в день. Более того, США рискуют разорвать торговые связи с другими странами и вызвать резкий скачок цен на нефть, что может привести к серьезному удару по мировой экономике.

Старший научный сотрудник и руководитель программы по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований Клей Сигл заявил в разговоре с журналистами, что введение 100-процентных пошлин против покупателей российской нефти может сократить глобальное предложение и повысить цены. Тем не менее аналитики и трейдеры сомневаются, что Трамп пойдет на такой шаг.

Сигл считает, что одной из причин, почему президент США не сделает это, является его чувствительность к высоким ценам на нефть. По его словам, Трамп будет пытаться этого избежать. Также эксперт напомнил, что американский лидер предпочитает заключать двусторонние сделки, а не следовать схемам, которые ограничивают его свободу действий в переговорах.

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