WSJ: LVMH ведет переговоры о продаже бренда Marc Jacobs

Люксовый гигант Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) ведет переговоры о продаже американского модного бренда Marc Jacobs за сумму около $1 млрд.

Люксовый гигант Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) ведет переговоры о продаже американского модного бренда Marc Jacobs за сумму около $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, французский холдинг обсуждает сделки с несколькими сторонами, включая компании Authentic, владельца Reebok, и Bluestar Alliance. Как сообщили источники, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Источники издания отмечают, что сделка может быть заключена в ближайшее время при условии успешного завершения переговоров.