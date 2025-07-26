WSJ: LVMH ведет переговоры о продаже бренда Marc Jacobs

Люксовый гигант Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) ведет переговоры о продаже американского модного бренда Marc Jacobs за сумму около $1 млрд.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их данным, французский холдинг обсуждает сделки с несколькими сторонами, включая компании Authentic, владельца Reebok, и Bluestar Alliance. Как сообщили источники, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Источники издания отмечают, что сделка может быть заключена в ближайшее время при условии успешного завершения переговоров.