Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
Инфраструктура
- 12 октября, 2026
- 17:09
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Делегация во главе с министром транспорта Чехии Иваном Беднариком в рамках визита в Азербайджан посетила Бакинский железнодорожный вокзал.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Председатель АЖД Ровшан Рустамов проинформировал гостей о деятельности учреждения, проектах, реализуемых в сфере пассажирских перевозок, инфраструктуре Бакинского железнодорожного вокзала и услугах, предоставляемых пассажирам.
В ходе визита чешский министр ознакомился с условиями, созданными для пассажиров на вокзале, и современными возможностями обслуживания, а также подчеркнул особую важность современных подходов в сфере пассажирских перевозок.
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