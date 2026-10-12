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    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 17:09
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал

    Делегация во главе с министром транспорта Чехии Иваном Беднариком в рамках визита в Азербайджан посетила Бакинский железнодорожный вокзал.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Председатель АЖД Ровшан Рустамов проинформировал гостей о деятельности учреждения, проектах, реализуемых в сфере пассажирских перевозок, инфраструктуре Бакинского железнодорожного вокзала и услугах, предоставляемых пассажирам.

    В ходе визита чешский министр ознакомился с условиями, созданными для пассажиров на вокзале, и современными возможностями обслуживания, а также подчеркнул особую важность современных подходов в сфере пассажирских перевозок.

    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал

    Ровшан Рустамов Иван Беднарик Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Фото
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    Фото
    Czech transport minister visits Baku Railway Station
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