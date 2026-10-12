Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал

Делегация во главе с министром транспорта Чехии Иваном Беднариком в рамках визита в Азербайджан посетила Бакинский железнодорожный вокзал.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Председатель АЖД Ровшан Рустамов проинформировал гостей о деятельности учреждения, проектах, реализуемых в сфере пассажирских перевозок, инфраструктуре Бакинского железнодорожного вокзала и услугах, предоставляемых пассажирам.

В ходе визита чешский министр ознакомился с условиями, созданными для пассажиров на вокзале, и современными возможностями обслуживания, а также подчеркнул особую важность современных подходов в сфере пассажирских перевозок.