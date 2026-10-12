İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub

    İnfrastruktur
    • 12 oktyabr, 2026
    • 16:38
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub

    Çexiya nəqliyyat naziri İvan Bednarikin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfəri çərçivəsində Bakı Dəmiryol Vağzalında olub.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-dən məlumat verilib.

    ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov qonaqlara qurumun fəaliyyəti, sərnişindaşıma sahəsində həyata keçirilən layihələr, Bakı Dəmiryol Vağzalının infrastrukturu və sərnişinlərə göstərilən xidmətlər barədə məlumat verib.

    Həmçinin ADY-nin sərnişin məmnuniyyətinin artırılması və xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi yeniliklər, o cümlədən ölkə ictimai nəqliyyatında ilk dəfə məhz dəmir yollarında tətbiq edilən "SİMA Pay" üztanıma ilə ödəniş sisteminin işi təqdim edilib.

    Ziyarət zamanı çexiyalı nazir vağzalda sərnişinlər üçün yaradılmış şərait və müasir xidmət imkanları ilə tanış olub, sərnişin daşımaları sahəsində müasir yanaşmaların xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    Çexiyanın nəqliyyat naziri Bakı Dəmiryol Vağzalında olub
    İvan Bednarik Rövşən Rüstəmov Bakı Dəmiryol Vağzalı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    Foto
    Министр транспорта Чехии посетил Бакинский железнодорожный вокзал
    Foto
    Czech transport minister visits Baku Railway Station
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