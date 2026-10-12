Места памяти Западного Азербайджана: История села Мазра Большая

Проект "Памятные места Западного Азербайджана" посвятил новый выпуск истории азербайджанского села Мазра Большая (ныне ныне Мец-Масрик) в Армении, коренное население которого стало жертвой резни, устроенной армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

В царский период село носило название Мазра Большая, Кули-Агалу, а в советский период – Мец Мазра. В источниках, относящихся к периоду до начала XIX века, приводится одно село под названием Мазра, а в документах более позднего периода уже фигурируют два отдельных населенных пункта – Мазра Большая (ныне Мец-Масрик) и Мазра Малая (ныне Покр-Масрик).

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село Мазра Большая было переименовано в Мец-Масрик.

С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения. По русско-османскому Константинопольскому договору 1724 года территория современной Республики Армения была признана Россией владением Османской империи.

В 1728 году османские чиновники составили "Сводный реестр Иреванского эялета" с названиями населенных пунктов. В этом документе упоминается одно село Мазра. С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства. В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Мазра Большая проживало 293 человека, все – предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 956 человек, все – предки азербайджанцев, в 1906 году – 1842 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

В 1915 году в селе проживало 1970 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным документам, в середине апреля 1919 года в селе Мазра Большая армянскими войсками была устроена резня, а само село разрушено. Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей села в предыдущие годы с их численностью по данным переписи населения Советской Армении 1922 года. В 1959 году в селе проживало 2697 человек, преимущественно армяне.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.

"Памятные места Западного Азербайджана" – важное научное исследование. В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.