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    В ходе протестов старшеклассников во Франции пострадали 8 человек

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 16:34
    В ходе протестов старшеклассников во Франции пострадали 8 человек

    По меньшей мере восемь работников системы национального образования Франции получили ранения в ходе сегодняшних протестов старшеклассников.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекюо.

    Она также отметила, что с начала протестов старшеклассников в Париже задержаны 273 человека. Из них 85 - это взрослые, а 188 - несовершеннолетние (63%), "большинству из них 15-16 лет".

    Вместе с тем, она выступила против насильственных действий полиции.

    "Эти изображения, по меньшей мере, вызывают вопросы... Имеют ли полицейские службы право применять насилие", - сказала Бекюо.

    По данным местных медиа, в регионе Иль-де-Франс около 50 работников уже обратились в психологическую службу, созданную "для 9 000 сотрудников, работающих в лицеях, которые стали жертвами насилия или находятся в состоянии шока".

    Акции протеста во Франции
    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyaları zamanı 8 nəfər xəsarət alıb
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