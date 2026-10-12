В ходе протестов старшеклассников во Франции пострадали 8 человек

По меньшей мере восемь работников системы национального образования Франции получили ранения в ходе сегодняшних протестов старшеклассников.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщила прокурор Парижа Лора Бекюо.

Она также отметила, что с начала протестов старшеклассников в Париже задержаны 273 человека. Из них 85 - это взрослые, а 188 - несовершеннолетние (63%), "большинству из них 15-16 лет".

Вместе с тем, она выступила против насильственных действий полиции.

"Эти изображения, по меньшей мере, вызывают вопросы... Имеют ли полицейские службы право применять насилие", - сказала Бекюо.

По данным местных медиа, в регионе Иль-де-Франс около 50 работников уже обратились в психологическую службу, созданную "для 9 000 сотрудников, работающих в лицеях, которые стали жертвами насилия или находятся в состоянии шока".