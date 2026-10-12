Глава МИД КНР впервые за семь лет посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые за последние семь лет посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, Ван И в Баку примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

"Министр иностранных дел КНР Ван И 15 октября примет участие в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Баку, в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина. Визит Ван И в Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию состоится с 14 по 20 октября", - заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что это будет первый официальный визит министра иностранных дел Ван И в Азербайджан за последние семь лет.

"Глава МИД Китая проведет переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Считаем, что этот визит поможет в полной мере реализовать важные общие договоренности, достигнутые главами двух государств, и приведет к новым результатам в двустороннем сотрудничестве в различных областях", - добавила она.