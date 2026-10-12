Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Глава МИД КНР впервые за семь лет посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 16:30
    Глава МИД КНР впервые за семь лет посетит Азербайджан

    Министр иностранных дел Китая Ван И впервые за последние семь лет посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По ее словам, Ван И в Баку примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

    "Министр иностранных дел КНР Ван И 15 октября примет участие в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Баку, в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина. Визит Ван И в Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию состоится с 14 по 20 октября", - заявила Мао Нин.

    Она подчеркнула, что это будет первый официальный визит министра иностранных дел Ван И в Азербайджан за последние семь лет.

    "Глава МИД Китая проведет переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Считаем, что этот визит поможет в полной мере реализовать важные общие договоренности, достигнутые главами двух государств, и приведет к новым результатам в двустороннем сотрудничестве в различных областях", - добавила она.

    Си Цзиньпин Ван И Мао Нин Азербайджано-китайские отношения Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Çinin XİN başçısı yeddi il ərzində ilk dəfə Azərbaycana səfər edəcək
    Chinese Foreign Minister to visit Azerbaijan for first time in seven years
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей