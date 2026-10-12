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    ИТА: Более 20 компаний из Италии примут участие на выставке BakuBuild 2026

    Экономика
    • 12 октября, 2026
    • 16:57
    ИТА: Более 20 компаний из Италии примут участие на выставке BakuBuild 2026

    Италия примет участие в 31-й Каспийской международной строительной выставке BakuBuild 2026 в качестве главной страны-партнера, представив национальный павильон с участием 24 компаний.

    Как сообщили Report в бакинском офисе Итальянского торгового агентства (ITA), компании представят решения в области строительства, инженерии и архитектуры.

    Организатором участия выступает Итальянское торговое агентство в сотрудничестве с федерацией машиностроительных отраслей ANIMA и федерацией FINCO, объединяющей производителей строительной продукции и оборудования, поставщиков услуг и специализированных подрядчиков.

    Цель инициативы - представить инновационные итальянские разработки и расширить возможности для промышленного и торгового сотрудничества с азербайджанскими компаниями.

    На национальном стенде будут представлены инженерные решения, современное оборудование, инновационные материалы, технологии повышения энергоэффективности и разработки для создания устойчивой городской инфраструктуры.

    Особое внимание итальянская сторона уделит деловым встречам в формате B2B, установлению новых деловых контактов и обмену опытом с азербайджанскими партнерами. Ожидается, что это будет способствовать развитию долгосрочного промышленного сотрудничества и реализации совместных проектов.

    Официальная церемония открытия национального павильона Италии состоится 14 октября, в первый день выставки, с участием официальных представителей и дипломатов двух стран.

    Итальянское торговое агентство (ИТА) Азербайджано-итальянские отношения BakuBuild 2026
    ITA: 20-dən çox İtaliya şirkəti "BakuBuild 2026" sərgisində iştirak edəcək
    ITA: Over 20 Italian companies to participate in BakuBuild 2026
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