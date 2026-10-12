ИТА: Более 20 компаний из Италии примут участие на выставке BakuBuild 2026

Италия примет участие в 31-й Каспийской международной строительной выставке BakuBuild 2026 в качестве главной страны-партнера, представив национальный павильон с участием 24 компаний.

Как сообщили Report в бакинском офисе Итальянского торгового агентства (ITA), компании представят решения в области строительства, инженерии и архитектуры.

Организатором участия выступает Итальянское торговое агентство в сотрудничестве с федерацией машиностроительных отраслей ANIMA и федерацией FINCO, объединяющей производителей строительной продукции и оборудования, поставщиков услуг и специализированных подрядчиков.

Цель инициативы - представить инновационные итальянские разработки и расширить возможности для промышленного и торгового сотрудничества с азербайджанскими компаниями.

На национальном стенде будут представлены инженерные решения, современное оборудование, инновационные материалы, технологии повышения энергоэффективности и разработки для создания устойчивой городской инфраструктуры.

Особое внимание итальянская сторона уделит деловым встречам в формате B2B, установлению новых деловых контактов и обмену опытом с азербайджанскими партнерами. Ожидается, что это будет способствовать развитию долгосрочного промышленного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Официальная церемония открытия национального павильона Италии состоится 14 октября, в первый день выставки, с участием официальных представителей и дипломатов двух стран.