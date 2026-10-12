Один из пострадавших при взрыве на севере Израиля скончался - ОБНОВЛЕНО

При взрыве на хребте Рамим, недалеко от границы с Ливаном на севере Израиля, скончался 14-летний подросток.

Об этом Report сообщает со ссылкой на израильский 12-й телеканал.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали 24 человека, состояние троих из них оцениватеся как тяжелое.

17:15

В результате взрыва в районе горного хребта Рамим на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном, пострадали около 20 человек, в том числе школьники и учителя.

Как передает Report, об этом говорится в информации службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).

По данным медиков, один пострадавший находится в критическом состоянии, двое получили тяжелые ранения, еще трое - ранения средней степени тяжести. Состояние еще 15 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Установлено, что взрыв произошел во время школьной экскурсии неподалеку от смотровой площадки Пеэр. Предположительно, причиной стала детонация неразорвавшегося боеприпаса, однако окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале расследования обстоятельств взрыва.

Напомним, что район хребта Рамим ранее подвергался обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". В сентябре 2024 года в результате удара противотанковыми ракетами по израильским военным позициям в этом районе один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.