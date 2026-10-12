В Азербайджане 13 октября ожидается сильный ветер

13 октября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как передает Report, Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре ожидается юго-восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.