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    В Азербайджане 13 октября ожидается сильный ветер

    Экология
    • 12 октября, 2026
    • 16:59
    В Азербайджане 13 октября ожидается сильный ветер

    13 октября в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана ожидается сильный ветер.

    Как передает Report, Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями.

    Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Сальяне, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре ожидается юго-восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
    Yellow wind warning issued for Baku and several Azerbaijani regions
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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