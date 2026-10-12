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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 12 oktyabr, 2026
    • 16:50
    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə oktyabrın 13-də güclü külək əsəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Salyan, Qobustan, Neftçala, Hacıqabul, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Quba, Xızı, Qusarda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq cənub-şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Külək
    В Азербайджане 13 октября ожидается сильный ветер
    Yellow wind warning issued for Baku and several Azerbaijani regions
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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