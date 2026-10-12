Азербайджан заинтересован в опыте Камбоджи по переработке хлопка-сырца

Азербайджан может воспользоваться опытом Камбоджи в переработке хлопка-сырца в готовую продукцию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, одежда и обувь из Камбоджи уже представлены на азербайджанском рынке. "Наша цель - расширять промышленное сотрудничество и экспорт. Азербайджан производит хлопок-сырец, и вместо экспорта сырого волокна его можно перерабатывать в готовую продукцию, в чем Камбоджа имеет значительный опыт", - отметил министр.

Джаббаров отметил потенциал для развития новых логистических маршрутов между Азербайджаном и Камбоджей, а также сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и безбумажной торговли.

"Камбоджа, являясь членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, может играть роль ворот в Юго-Восточную Азию для азербайджанских компаний. Именно поэтому я призываю наши частные и государственные предприятия более детально изучить имеющиеся возможности на этом быстрорастущем рынке. Наши логистические операторы должны совместно работать над определением коммерчески выгодных маршрутов", - добавил министр.