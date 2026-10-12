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    В аэропорту Домодедово обнаружили радиоактивные часы в посылке из Израиля

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 16:39
    В аэропорту Домодедово обнаружили радиоактивные часы в посылке из Израиля

    Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в посылке из Израиля авиационные часы с повышенным уровнем радиации. Радиационный фон устройства превышал естественный показатель в 20 раз.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-служба ФТС.

    "Товар оказался опасен для бытового использования", - заявили в ФТС.

    Сообщается, что сработала система радиационного контроля на часах, которые лежали в рюкзаке внутри посылки. Проверка показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч. Посылка была адресована жителю Удмуртии.

    Роспотребнадзор по итогам санитарно-карантинного контроля выявил несоответствие товара единым санитарным требованиям. Ввозить часы в Россию запретили, посылку отправят обратно в Израиль.

    Радиоактивный элемент Посылка Государство Израиль Российская Федерация (РФ)
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