В аэропорту Домодедово обнаружили радиоактивные часы в посылке из Израиля

Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в посылке из Израиля авиационные часы с повышенным уровнем радиации. Радиационный фон устройства превышал естественный показатель в 20 раз.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-служба ФТС.

"Товар оказался опасен для бытового использования", - заявили в ФТС.

Сообщается, что сработала система радиационного контроля на часах, которые лежали в рюкзаке внутри посылки. Проверка показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч. Посылка была адресована жителю Удмуртии.

Роспотребнадзор по итогам санитарно-карантинного контроля выявил несоответствие товара единым санитарным требованиям. Ввозить часы в Россию запретили, посылку отправят обратно в Израиль.