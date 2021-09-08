Ограничен импорт животноводческой продукции в Азербайджан из нескольких стран

С целью защиты от инфекционных заболеваний, передающихся от животных, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией во всем мире.

С целью защиты от инфекционных заболеваний, передающихся от животных, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией во всем мире.

Как сообщили Report в Агентстве, в Забайкалье зафиксированы случаи заболевания узелковым дерматитом, в административно-территориальной единице Кгатленг Республики Ботсвана - высокопатогенным птичьим гриппом, в штатах Минас-Жерайс и Мату-Гросу Федеративной Республики Бразилия - случаи заболеваемости губчатой энцефалопатией.

В целях предотвращения проникновения инфекционных заболеваний на территорию республики, которые передаются от животных, введены временные ограничения на импорт в Азербайджан животноводческой продукции из указанных стран.

В то же время, в целях усиления мер контроля, в Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Российской Федерации, Республики Ботсвана и Федеративной Республики Бразилия.