СМИ: Закрытие детсадов в Китае стало предвестником демографического спада

В китайских детских садах из-за резкого снижения рождаемости за четыре года число воспитанников сократилось на 25%, что привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений по всей стране.

В китайских детских садах из-за резкого снижения рождаемости за четыре года число воспитанников сократилось на 25%, что привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений по всей стране.

Как сообщает Report, об этом пишет Financial Times со ссылкой на Минобразования страны.

В период с 2020 по 2024 год число детей, посещающих детские сады, сократилось на 12 млн. Количество детских садов, в которых обучаются китайские дети в возрасте от трех до пяти лет, с 2021 года также сократилось в разы — с 295 тыс. до 41,5 тыс., пишет газета.

Сокращение дошкольной системы — предвестник проблем для бизнеса и политиков, связанных с демографическим спадом в Китае, говорится в материале.

Эксперты связывают демографический спад с наследием политики "одна семья — один ребенок", которая действовала в стране с 1979 по 2015 год, а также с быстрой урбанизацией. Так, в 2024 году число горожан в КНР увеличилось на 10,83 млн и достигло 943,3 млн человек. В свою очередь, сельское население страны сократилось до 464,78 млн человек.

С демографическими проблемами столкнулся не только Китай. Уровень рождаемости во многих странах мира достиг рекордно низких значений, сообщил этим летом Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Согласно прогнозам ЮНФПА, в течение следующих 90 лет население планеты вырастет на 3,1 млрд человек, при этом основной прирост ожидается в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В Европе и Японии, напротив, население начнет сокращаться уже к середине XXI века.