О нас

На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы

На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы Началось поэтапное обновление автобусов, эксплуатируемых на маршруте №26, соединяющем улицу Гамзы Бабашова в Бинагадинском районе Баку с улицей Владимира Маяковского в Наримановском районе.
Инфраструктура
19 июля 2025 г. 18:28
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы

Началось поэтапное обновление автобусов, эксплуатируемых на маршруте №26, соединяющем улицу Гамзы Бабашова в Бинагадинском районе Баку с улицей Владимира Маяковского в Наримановском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

По распоряжению AYNA, пять современных комфортабельных и вместительных автобусов китайской марки Foton 2025 года выпуска будут запущены по данному маршруту с 20 июля.

"В ближайшие месяцы будет обеспечено обновление и других автобусов", - отмечается в сообщении.

Отметим, что обновление автобусного парка находится в центре внимания AYNA с целью предоставления гражданам качественных, безопасных и комфортабельных транспортных услуг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda 26 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
В Азербайджане жара выше +40 °C сохранится до 23 июля
18 июля 2025 г. 17:07
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
В субботу в Азербайджане осадков не ожидается
18 июля 2025 г. 12:42
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi