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В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета Ан-24

В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета Ан-24 В Амурской области пропал пассажирский самолет, связь с воздушным судном отсутствует.
В регионе
24 июля 2025 г. 10:44
В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета Ан-24

Обломки АН-24 обнаружены в 15 км от Тынды.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

В МЧС сообщили о том, что в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил фюзеляж самолета Ан-24.

В ведомстве добавили, что борт после падения загорелся. Спасатели направляются к месту катастрофы.

На борту были 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.

09.44

В Амурской области пропал пассажирский самолет, связь с воздушным судном отсутствует.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет", - сказали в экстренных службах.

На борту 40 пассажиров и 6 членов экипажа.

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