Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом

Литовский журналист: Ильхам Алиев впечатлил международное сообщество открытым диалогом в Ханкенди

Азербайджан сегодня демонстрирует себя как сильная, стойкая и надежная страна, способная преодолевать сложнейшие вызовы и уверенно двигаться по пути устойчивого развития.

Об этом корреспонденту Report на полях III Шушинского глобального медиафорума заявил известный литовский военный журналист Ричардас Лапайтис.

По его словам, эти качества особенно ярко проявились во время состоявшейся накануне встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками форума. Как отметил Лапайтис, глава государства продемонстрировал твердую политическую волю, стратегическое мышление и открытость к прямому и честному диалогу с международным сообществом.

"Особенно символично, что встреча проходила в городе Ханкенди, который в прошлом пережил немало трагических событий. Это само по себе уже послание миру. Я был глубоко впечатлен выступлением президента. Такое редко где увидишь. Говорю это с полной ответственностью: вопросы, которые звучали в зале, были весьма откровенными. А в зале находились представители 52 стран — у каждой из них свои интересы, свое видение", - сказал он.

Лапайтис подчеркнул, что президент Ильхам Алиев неуклонно ответил на все сложные вопросы.

"Перед президентом Азербайджана, как я это вижу, встал выбор: либо уйти в дипломатические формулировки и обтекаемые ответы, либо дать открытый, честный, справедливый отклик. То, что я увидел вчера - это были по-настоящему прямые, искренние ответы, без попыток уйти от сути. Я еще никогда не сталкивался с таким уровнем откровенности на международных форумах", — подчеркнул журналист.