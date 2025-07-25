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Хакан Фидан: Урегулирование возможно при возобновлении переговоров Киева и Москвы

Хакан Фидан: Урегулирование возможно при возобновлении переговоров Киева и Москвы Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании конфликта в Украине.
В регионе
25 июля 2025 г. 23:36
Хакан Фидан: Урегулирование возможно при возобновлении переговоров Киева и Москвы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на "свет в конце тоннеля" в урегулировании конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом он сообщил в эфире канала NTV.

По словам Фидана, урегулирование возможно в случае продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Он отметил, что стороны уже пришли к принципиальному согласию относительно необходимости организации встречи на высшем уровне.

Несмотря на медленный ход дискуссий, по словам главы МИД, сохраняется вероятность скорого достижения промежуточного соглашения по урегулированию конфликта: "Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры) продолжатся в таком духе".

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