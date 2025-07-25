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Ж/д станцию "Самур-II" у российско-азербайджанской границы построят до 2030 года

Ж/д станцию "Самур-II" у российско-азербайджанской границы построят до 2030 года Строительство железнодорожной станции "Самур-II" вблизи российско-азербайджанской границы планируют завершить до 2030 года.
Инфраструктура
25 июля 2025 г. 22:29
Ж/д станцию Самур-II у российско-азербайджанской границы построят до 2030 года

Строительство железнодорожной станции "Самур-II" вблизи российско-азербайджанской границы планируют завершить до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов.

"У границы с Азербайджаном, где [находится автомобильный пункт пропуска] Тагиркент-Казмаляр, будет строиться "Самур-II". До 2030 года [планируется] завершить его. Это будет приграничный железнодорожный узел", - сказал Газимагомедов на пресс-конференции в пятницу.

Он также сообщил, что перевод участка Дербент - Самур - государственная граница с Азербайджаном на полигоне Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане на систему тяги переменного тока планируется выполнить в 2028 году.

"Подстанции будут заменены, уже работа идет, в 2028 году она будет завершена", - сказал Газимагомедов.

Как сообщалось, РЖД планирует построить новую железнодорожную станцию "Самур-II" вблизи российско-азербайджанской границы, которая в перспективе увеличит пропускную способность российского участка МТК "Север-Юг" до 15 млн тонн грузов в год. Объем финансирования создания необходимой железнодорожной инфраструктуры на новой станции "Самур-II" составляет 13,7 млрд рублей (175,653 млн долларов), завершение строительства ранее было запланировано на 2027 год.

Реализация строительных работ по переводу участка Дербент-Самур на переменный ток синхронизирована с проводимой "Азербайджанскими железными дорогами" работой на участке Баладжары-Ялама. Общий объем финансирования проекта составляет 10,4 млрд рублей (131,065 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya-Azərbaycan sərhədi yaxınlığındakı dəmir yolu stansiyası 2030-cu ilədək tikiləcək

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