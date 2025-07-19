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Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан не получил ответа от России

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан не получил ответа от России Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", вблизи аэропорта Актау.
Инфраструктура
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан не получил ответа от России

Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL - ред.), вблизи аэропорта Актау.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Aktau yaxınlığında baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı: Rusiya hələ də cavab verməyib

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