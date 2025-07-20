Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности

Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме привлекла внимание мировой общественности и широко освещалась в международной прессе.

Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме привлекла внимание мировой общественности и широко освещалась в международной прессе.

Об этом Report заявил директор чилийского издания El Periodista Франсиско Марторель.

По его словам, наибольший интерес вызвали заявления главы государства о расследовании крушения самолета AZAL вблизи Актау, а также о продвижении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

"Вчера мне посчастливилось присутствовать на встрече с президентом Ильхамом Алиевым. Его выступление было насыщенным и всесторонним — он дал интересный анализ геополитической ситуации, климатических вызовов и международной повестки в целом. Думаю, два ключевых момента - подача иска против России в связи с атакой на самолет и приближение к подписанию мирного соглашения с Арменией - стали предметом анализа в мировой прессе", - отметил Марторель.

Он также поделился впечатлениями от личного общения с главой государства.

"Вчера, 19 июля, мне выпала честь задать вопрос президенту Ильхаму Алиеву. Я поинтересовался отношениями Азербайджана с Латинской Америкой, в частности с Чили, особенно в свете недавнего визита специального посланника в мою страну", — добавил он.