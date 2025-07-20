О нас

Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности

Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме привлекла внимание мировой общественности и широко освещалась в международной прессе.
Медиа
20 июля 2025 г. 16:24
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности

Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме привлекла внимание мировой общественности и широко освещалась в международной прессе.

Об этом Report заявил директор чилийского издания El Periodista Франсиско Марторель.

По его словам, наибольший интерес вызвали заявления главы государства о расследовании крушения самолета AZAL вблизи Актау, а также о продвижении мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

"Вчера мне посчастливилось присутствовать на встрече с президентом Ильхамом Алиевым. Его выступление было насыщенным и всесторонним — он дал интересный анализ геополитической ситуации, климатических вызовов и международной повестки в целом. Думаю, два ключевых момента - подача иска против России в связи с атакой на самолет и приближение к подписанию мирного соглашения с Арменией - стали предметом анализа в мировой прессе", - отметил Марторель.

Он также поделился впечатлениями от личного общения с главой государства.

"Вчера, 19 июля, мне выпала честь задать вопрос президенту Ильхаму Алиеву. Я поинтересовался отношениями Азербайджана с Латинской Америкой, в частности с Чили, особенно в свете недавнего визита специального посланника в мою страну", — добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi