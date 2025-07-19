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Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю

Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приблизятся к нулю.
Инфраструктура
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю

Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приблизятся к нулю.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"К сожалению на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором – ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: If Armenia continues to block Zangezur corridor, its chances of becoming transit country will drop to zero
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistan Zəngəzur dəhlizini bloklamaqda davam edərsə, tranzit ölkəyə çevrilmək şansı sıfıra yaxınlaşacaq

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