О нас

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 12:58
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который разместил на своей странице в социальной сети Truth Social выступление азербайджанского лидера на Шушинском глобальном форуме.

Как сообщает Report, Ильхам Алиев опубликовал соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети X.

"Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моими заявлениями о партнерстве США и Азербайджана и приверженности мирной повестке как в глобальном, так и в региональном масштабе.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия президента Трампа по продвижению мира и стабильности во всем мире, в том числе в нашем регионе. Мы разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и надеемся, что в период его президентства отношения Баку и Вашингтона достигнут нового уровня", - написал президент Азербайджана.

В своем обращении Ильхам Алиев также пожелал Дональду Трампу успехов в достижении поставленных целей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev thanks Donald Trump
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi