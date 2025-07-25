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К тушению пожара в трех районах привлечены вертолеты и значительная живая сила

К тушению пожара в трех районах привлечены вертолеты и значительная живая сила Пожар, начавшийся накануне в селе Гюляблы Агдамского района, распространился на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.
Происшествия
25 июля 2025 г. 23:08
К тушению пожара в трех районах привлечены вертолеты и значительная живая сила

Пожар, начавшийся накануне в селе Гюляблы Агдамского района, распространился на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, к тушению огня привлечены 130 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. Также задействованы два вертолета.

Изначально в тушении участвовали 80 человек, однако из-за ветреной погоды, осложняющей борьбу с огнем, дополнительно было привлечено еще 50 человек.

Кроме того, днем пожар начался и в селе Гасанриз Агдеринского района. В эту зону также направлены противопожарные бригады МЧС.

По информации, очаги активного возгорания, перекинувшиеся на лесной массив, удалось локализовать.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

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Версия на азербайджанском языке Üç rayonda yanğının söndürülməsinə helikopterlər və xeyli sayda yanğınsöndürən cəlb edilib

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