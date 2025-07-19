Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал украинцам никогда не соглашаться с оккупацией.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Азербайджана может посоветовать украинскому народу в условиях войны.

"Это то, что делали мы. За годы переговорного процесса, а я участвовал в нем с конца 2003 года, за 17 лет, было очень много предложений, очень много встреч. Было очень много месседжей, о том, что надо смириться с реалиями. И когда я говорил нет, это воспринималось как вызов сильным мирам сего. Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских сил, все это разбивалось о стену высокомерного нравоучения - смириться с реалиями. И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и случилось", - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан начал создавать новые реалии за 44 дня в 2020 году, а потом в сентябре 2023 года, "за один день, с которыми они тоже вынуждены были смириться". "Поэтому, возвращаясь к уже сказанному, я бы посоветовал никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности", - добавил Ильхам Алиев.