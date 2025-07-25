Спикер парламента Грузии резко отреагировал на последнее заявление ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко отреагировал на последнее заявление представителя Европейской службы внешних связей (ЕСВС) ЕС.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко отреагировал на последнее заявление представителя Европейской службы внешних связей (ЕСВС) ЕС.

Как передает грузинское бюро Report, Папуашвили заявил, что вместо того, чтобы ответить на справедливые вопросы грузинского народа, представитель ЕС прибегнул к тактике навешивания ярлыка "русский".

"Тактика навешивания ярлыка "русский" вместо ответов на справедливые вопросы грузинского народа - это само по себе уже говорит о многом", - подчеркнул он.

Заявление Папуашвили прозвучало в ответ на опубликованное на сайте ЕСВС заявление, в котором категорически отвергаются обвинения и дезинформация, озвученные властями Грузии в адрес деятельности ЕС в стране. Представитель ЕС отметил, что персональные нападки на европейского посла, сыгравшего важную роль в укреплении отношений между Тбилиси и Брюсселем, являются недопустимыми и вызывают осуждение.