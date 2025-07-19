Ильхам Алиев: Зангезур объединит многие страны

Зангезур объединит многие страны.

Зангезур объединит многие страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что когда мы говорим о транспортном пути в Зангезуре, речь идет не только о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

"Речь идет о транспортном коридоре международного значения", - отметил Ильхам Алиев.

"Мы очень активно инвестируем в транспортно-логистическую инфраструктуру. За последние годы вложены миллиарды долларов, построен крупнейший на Каспии международный торговый порт", - сказал Ильхам Алиев.

Он также подчеркнул, что потенциал пропускной способности Зангезурского коридора на начальном этапе оценивается Азербайджаном в 15 млн тонн.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан практически завершил строительство железной дороги до стыка границы с Арменией и Ираном.

"Наверное, меньше чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен", - сказал президент.