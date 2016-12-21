Роб Собхани: Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если поспособствует урегулированию карабахского конфликта

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп не найдет на Ближнем Востоке ни одного более надежного и заслуживающего доверия лидера, чем президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального директора американской компании "Caspian Group Holdings" Роба Собхани, опубликованной в Jerusalem Post.

В статье отмечается, что "эта мусульманская страна размером со штат Южная Каролина имеет определенные уникальные культурные, экономические и геополитические особенности, которые заслуживают внимания следующей администрации США".

Автор статьи указывает, что, рассматривая отношения Азербайджана и США, возможно заметить общие ценности, присущие двум странам, такие как свобода религии и толерантность. Р.Собхани отмечает, что в стране плечом к плечу и в гармонии живут мусульмане, христиане, иудеи: "Например, отношения между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие корни и охватывают многие сферы сотрудничества".

Р.Собхани также считает, что Д.Трамп может даже получить Нобелевскую премию мира, если поспособствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Люди обеих стран заслуживают жить в мире и президент Алиев способствует тому, чтобы конфликт был решен мирным путем".

В конце автор отмечает важность того, чтобы Д.Трамп в скором времени после инаугурации провел встречу с президентом Азербайджана.