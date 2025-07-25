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Число ночевок в гостиницах Азербайджана выросло более чем на 6%

Число ночевок в гостиницах Азербайджана выросло более чем на 6% В первой половине 2025 года число ночевок в гостиницах и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,97 млн.
Туризм
25 июля 2025 г. 12:43
Число ночевок в гостиницах Азербайджана выросло более чем на 6%

В первой половине 2025 года число ночевок в гостиницах и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,97 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 62,6% ночевок пришлись на Баку.

Существенный рост зафиксирован среди иностранцев: их ночевки увеличились на 10,3%, достигнув 1,19 млн, что составляет 60,5% общего объема. В основном это туристы из Индии (19,3%), России (12,8%) и Турции (9,1%).

Среди регионов наибольшая доля ночевок зарегистрирована в Гусаре (6,4%), Нафталане (4,9%) и Габале (4,4%).

Ночевки граждан Азербайджана выросли на 0,9% и составили 778,1 тыс. или 39,5% от общего числа ночевок в гостиницах и объектах гостиничного типа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mehmanxanalarında gecələmələrin sayı 6 %-dən çox artıb

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