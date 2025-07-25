Расходы Госслужбы трудовой инспекции выросли более чем в 14 раз

Расходы Госслужбы трудовой инспекции выросли более чем в 14 раз

В 2024 году расходы Государственной службы трудовой инспекции Азербайджана составили 1,033 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Госслужбы, это в 14,2 раза больше, чем в 2023 году.

В прошлом году административные расходы учреждения составили 852 тыс. манатов (в 11,7 раза больше, чем годом ранее), а прочие расходы – 182 тыс. манатов (существенно возросло).

На 1 января текущего года активы и балансовый капитал Госслужбы составили 1,733 млн манатов (+в 3,9 раза). Обязательств у учреждения не было.

Государственная служба трудовой инспекции создана в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 1 000 манатов.