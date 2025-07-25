Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну

Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну.

Как сообщает Report со ссылкой The Guardian, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом украинского лидера.

По словам Зеленского, в настоящее время ведутся дальнейшие переговоры с участием Нидерландов.

"Помимо обеспечения поставок средств ПВО, в следующем году Украине необходимо будет покрыть дефицит финансирования в размере 40 млрд долларов США”, - говорится в заявлении Зеленского.