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Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну

Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну
Другие страны
25 июля 2025 г. 12:51
Зеленский: Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Германия профинансирует две системы Patriot, а Норвегия - одну.

Как сообщает Report со ссылкой The Guardian, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом украинского лидера.

По словам Зеленского, в настоящее время ведутся дальнейшие переговоры с участием Нидерландов.

"Помимо обеспечения поставок средств ПВО, в следующем году Украине необходимо будет покрыть дефицит финансирования в размере 40 млрд долларов США”, - говорится в заявлении Зеленского.

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