МИД Таиланда: Согласны на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта с Камбоджей

Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта с Камбоджей.

Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта с Камбоджей.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

"Если Камбоджа захочет решить проблему дипломатическим путем в рамках двусторонних переговоров или при посредничестве Малайзии, мы готовы пойти на это. Но пока мы не получали такого запроса", - сказал он.

Между тем, заместитель официального представителя МИД Таиланда Марати Налита Андамо на брифинге, посвященном обеспечению безопасности на границе Таиланда и Камбоджи.

По ее словам, закрытое экстренное заседание Совбезопасности ООН, запланированное на 15.00 пятницы по времени Нью-Йорка, не будет принимать каких-либо резолюций.

"Экстренное заседание СБ ООН по вопросу конфликта Таиланда и Камбоджи в 15.00 по времени Нью-Йорка не будет посвящено выработке и принятию какой-либо резолюции. Заседание собирается для обмена мнениями и обсуждения ситуации с участием всех 15 стран-членов Совета безопасности, как постоянных, так и временных, и представителей двух конфликтующих сторон", - заявила она.

Она также сказала, что Таиланд направил письмо в СБ ООН в ответ на ранее направленное туда заявление Камбоджи, с разъяснением позиции таиландской стороны по пограничному конфликту.