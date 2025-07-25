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В Азербайджане доходы отелей выросли более чем на 9%

В Азербайджане доходы отелей выросли более чем на 9% В Азербайджане доходы отелей выросли более чем на 9%
Туризм
25 июля 2025 г. 12:46
В Азербайджане доходы отелей выросли более чем на 9%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане доходы гостиниц и объектов гостиничного типа увеличились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 290 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 60,4% получены от услуг по предоставлению номеров, 27,5% - от услуг общепита, 3,2% - от услуг по лечению и оздоровлению, 8,9% - от прочих услуг.

В январе-июне текущего года уровень единовременной загрузки гостиниц и объектов гостиничного типа в целом по стране составил 21,4% (за аналогичный период 2024 года - 21,1%).

В Шабране этот показатель составил 51,5%, Нафталане – 40,2%, Баку – 34,1%, Гусаре – 31,6%, Сабирабаде – 27,4%, Габале – 22,1%, Барде – 19,5%, Лянкяране – 17,9%, Шамахы – 17,4%, Губе – 17,1%, Билясуваре – 16,3%, Бейлагане – 16%, Агстафе – 15,8%, а в других городах и районах - ниже 15,8%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mehmanxanalarının gəlirləri 9 %-dən çox artıb

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