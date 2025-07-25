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Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже

Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 12:39
Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже

Еврейская община Азербайджана ощущает себя в большей безопасности, чем их соотечественники в европейских столицах.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик во время своего последнего брифинга перед завершением дипломатической миссии.

"Для меня было приятным сюрпризом увидеть, насколько евреи в Баку чувствуют себя в безопасности. Даже больше, чем на улицах Бейрута и Парижа. В 2019 году, когда я впервые встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он сказал, что гордится тем, что еврей может ходить по улицам Баку безопаснее, чем в Париже. Он был прав тогда, и тем более сегодня", - подчеркнул посол.

Дипломат особо отметил, что Азербайджан сохраняет традиции добрососедства и межнационального согласия внутри страны, несмотря на сложную региональную ситуацию.

"Азербайджан напоминает мне ситуацию, в которой находится Израиль: жить в очень сложном регионе, с соседями, с которыми было нелегко сосуществовать. Вам удалось построить процветающую страну, которая выступает посредником между странами Ближнего Востока, поставляет энергию в Европу и является стратегическим партнером НАТО", - заявил Джордж Дик.

Он подчеркнул, что Азербайджан окружен недружественными соседями, однако это не мешает государству уверенно идти по пути прогресса и развития.

В завершение посол также высоко оценил азербайджанскую кухню и поделился планами вернуться в Азербайджан с семьей уже в качестве туриста.

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Версия на английском языке Israeli ambassador: Jews feel safer in Baku than in Paris

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