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Закир Ибрагимов: На месторождении в Джульфе подсчитаны извлекаемые запасы золота в 237 тысяч унций

Закир Ибрагимов: На месторождении в Джульфе подсчитаны извлекаемые запасы золота в 237 тысяч унций Закир Ибрагимов: На месторождении в Джульфе подсчитаны извлекаемые запасы золота в 237 тысяч унций
Промышленность
25 июля 2025 г. 12:59
Закир Ибрагимов: На месторождении в Джульфе подсчитаны извлекаемые запасы золота в 237 тысяч унций

В Джульфинском районе Нахчывана активно ведутся подготовительные работы по эксплуатации золотого месторождения "Ортакенд", где, согласно подсчетам, запасы золота достигают 542 тысячи унций.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на Международном геолого-горнодобывающем форуме в Нахчыване.

По его словам, извлекаемый объем золотых запасов оценивается в 237 тысяч унций.

"Ввод в эксплуатацию месторождения "Ортакенд" запланирован на 2028 год. В настоящее время продолжаются исследования по параметрам предварительного технико-экономического расчета (Scoping study). Изучаются оптимальные технологии добычи и переработки с учетом социальных, экономических и экологических факторов для дальнейшего увеличения извлекаемых запасов месторождения", - сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что исследования проводятся и на других перспективных участках, расположенных в Джульфинском и Ордубадском районах. "Речь идет о проявлениях медно-молибденового месторождения "Гёйдаг", медного месторождения "Башкенд" и полиметаллического месторождения "Насирваз". В течение текущего года планируется подсчет запасов месторождений "Гёйдаг" и "Башкенд" в соответствии с международными стандартами. Прогнозируется ввод в эксплуатацию месторождения "Гёйдаг" в 2029 году, а других месторождений – в последующие годы, в зависимости от окончательных результатов исследований", - подчеркнул Ибрагимов.

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Версия на английском языке AzerGold: Saleable reserve in Julfa gold deposit considered at 237,000 ounces
Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: “Culfadakı qızıl yatağında satılabilən ehtiyat 237 min unsiya hesablanıb”

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