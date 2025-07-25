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МИД Ирана: "Евротройка" имеет шанс исправить свою позицию по ядерной программе Тегерана

МИД Ирана: "Евротройка" имеет шанс исправить свою позицию по ядерной программе Тегерана Переговоры, запланированные на пятницу между представителями Ирана и "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) рассматриваются в Тегеране как возможность для ЕС пересмотреть свои позиции по иранской ядерной программе.
В регионе
25 июля 2025 г. 13:05
МИД Ирана: Евротройка имеет шанс исправить свою позицию по ядерной программе Тегерана

Переговоры, начавшиеся в пятницу между представителями Ирана и "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) рассматриваются в Тегеране как возможность для ЕС пересмотреть свою позиции по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в интервью агентству IRNA.

“Это проверка европейцев на реализм и ценная возможность для них исправить свою позицию по иранскому ядерному вопросу”, - сказал он.

Багаи выразил сожаление по поводу позиции европейских государств в отношении действий США и Израиля против Ирана. По его словам, Тегеран уже направлял протесты по этим вопросам, и соответствующая позиция будет вновь озвучена европейским сторонам в ходе встречи в пятницу. Также ожидается, что Иран потребует от ЕС официальных разъяснений.

Комментируя заявления о возможном применении механизма "снэпбэк" (автоматического восстановления санкций), Багаи подчеркнул, что у “европейской тройки” нет юридических или политических оснований для активации данного механизма. “Нет причин, по которым иранская ядерная программа должна оставаться в повестке Совета Безопасности ООН после установленного срока”, - отметил он.

Он также раскритиковал сообщения о возможной инициативе продлить действие резолюции 2231, заявив, что такие шаги лишены логики, юридической и политической основы, учитывая, что европейские участники сами неоднократно нарушали свои обязательства по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий).

Что касается взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), то официальный представитель МИД заявил, что приостановка сотрудничества - прямой результат действий США и Израиля, которые нанесли серьезный урон режиму нераспространения и поставили под угрозу безопасность иранских мирных ядерных объектов.

“Иран остается участником ДНЯО и Соглашения о гарантиях, но в нынешней ситуации наш формат сотрудничества с агентством регулируется законом, принятым парламентом. Взаимодействие с МАГАТЭ возможно только при наличии соответствующих разрешений и координации с Высшим советом национальной безопасности”, - подчеркнул Багаи.

Он также сообщил, что в ближайшие недели ожидается визит заместителя генерального директора МАГАТЭ в Тегеран. Цель поездки - обсуждение нового формата взаимодействия. При этом, по словам дипломата, визиты на ядерные объекты, поврежденные в результате недавних атак, в повестку не входят.

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