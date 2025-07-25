Обострение конфликта Таиланда и Камбоджи: Наследие французского колониализма

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В четверг, 24 июля, вновь вспыхнул вооруженный конфликт из-за спорной приграничной территории между Таиландом и Камбоджей. Для Таиланда и Камбоджи вооруженные столкновения не новы. Но в этот раз боевые действия превзошли по масштабу все предыдущие столкновения. Бангкок и Пномпень оспаривают принадлежность территорий храмовых комплексов Прэахвихеа и Та Моан Тхом уже более ста лет.

История этого противостояния уходит в начало XX века, когда границы Французского Индокитая были размечены неточно, а юридическая база - слаба. С тех пор каждая из сторон выработала собственную интерпретацию границ, и попытки урегулировать спор дипломатически до сих пор не увенчались успехом.

В 1904 году Сиам (прежнее название Таиланда) согласился на создание демаркационной комиссии, которая должна была провести четкую границу с Камбоджой, находившейся под контролем Франции. Первоначально, стороны договорились провести линию вдоль хребта Дангрек, что означало переход храма Прэахвихеа под контроль Сиама. Однако в 1907 году французские географы опубликовали карту, где храм был указан, как камбоджийская территория.

Тем не менее Сиам фактически владел храмовым комплексом на протяжении долгого времени и только в 1930-е годы заметил нестыковку на карте. Тайские географы провели собственную топографическую съемку, а после вывода французских войск в 1953 году королевство направило сюда своих военных.

В 1959 году Камбоджа подала на Таиланд в Международный суд ООН, который в 1962 году обязал уступить храм камбоджийской стороне. Решение было принято на основании того, что Бангкок слишком поздно спохватился из-за ошибки на карте, что было признано молчаливым согласием на принадлежность Камбодже. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так что более чем столетний конфликт между двумя странами является наследием французского колониализма.

Боевые столкновения в прилегающих к границе районах происходили и в 2008–2011 годах. Последний раз в результате трехдневных боевых действий погибли шесть камбоджийских и четыре тайских военных, около 40 военнослужащих получили ранения. Но сейчас за один день уже погибло больше военных и гражданских, чем за 4 дня 14 лет назад.

Нынешняя напряженность начала нарастать еще в мае после гибели камбоджийского солдата в результате короткой перестрелки на границе. Тогда премьер-министр Таиланда Паэтонгтхан Чиннаватру позвонила председателю сената Камбоджи Хун Сену, реальному лидеру страны. Их разговор, в котором премьер критиковала своих военных, попал в прессу, что вызвало огромное недовольство всей тайской политической элиты. В результате Конституционный суд временно отстранил премьера от должности, в Таиланде начался острый политический кризис.

С этого момента страны фактически приближали вооруженное противостояние, так как дипломатические усилия становились менее эффективными. За последнюю неделю до боевых действий на границе на противопехотных минах подорвались десять тайских военных. Таиланд обвинил в их гибели Камбоджу, те в свою очередь ожидаемо назвали эти обвинения беспочвенными. Последней каплей стало решение Таиланда 23 июля выслать посла Камбоджи. Бангкок также отозвал своего посла из Пномпеня.

24 июля раздались первые выстрелы, за которыми последовала полномасштабная перестрелка. Обе стороны обвиняют друг друга в начале вооруженного противостояния. По версии тайской стороны, Камбоджа первой пошла на эскалацию и нанесла удар по провинции Сисакет из РСЗО "Град". Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе пять больниц и магазин. По официальным данным Минздрава Таиланда на 25 июля, в результате ударов со стороны Камбоджи погибли 14 гражданских лиц и один военнослужащий. Еще 46 человек получили ранения. В ответ Бангкок направил в зону конфликта шесть истребителей F-16, которые нанесли удар по камбоджийским войскам.

Власти Камбоджи утверждают, что конфликт развязал Таиланд. Тем временем в Камбодже, по словам представителя провинции Оддар-Меанчей, по меньшей мере один человек был убит и пятеро ранены. Более 4 тыс. человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома вблизи границы.

Несмотря на заявления обеих сторон о желании избежать эскалации, на деле конфронтация лишь усилилась. Премьер-министр Камбоджи Хуна Манет обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией. Совет безопасности ООН в пятницу вечером в закрытом режиме проведет экстренное заседание в связи с ситуацией на границе между Таиландом и Камбоджей.

Маловероятно, что Совбез ООН примет какое-то решение, которое устроит обе стороны. Скорее всего, Совбез вновь ограничится заявлениями в стиле "кота Леопольда" и призовет обе страны к деэскалации.

По мнению некоторых экспертов сейчас ситуация позволяет правящей элите Таиланда этим противостоянием отвлечь внимание от внутриполитического кризиса. И как только ситуация в стране пойдет в направлении нормализации, обострение тоже начнет стихать. Другие эксперты считают, что обе стороны изначально шли на этот конфликт рационально, с пониманием того, что он не должен превращаться в масштабное противостояние. В его продолжении также никто не заинтересован, и он ни к чему не приведет. Т.е. действовали по принципу "немного пошумим и разойдемся по домам". Бытует мнение, что сейчас в обеих странах не хватает лидеров, у которых было бы достаточно влияния и уверенности, чтобы выйти из конфронтации.

С учетом всего этого, можно ожидать, что витки противостояния между двумя странами будут периодически возникать, особенно, если сторонам не удастся найти дипломатический вариант для решения территориального спора.

Нынешнее обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей показывает насколько опасны наследия колониального империализма.