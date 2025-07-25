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Премьер Казахстана призвал прикаспийские страны объединить усилия для спасения Каспия

Премьер Казахстана призвал прикаспийские страны объединить усилия для спасения Каспия Премьер Казахстана призвал прикаспийские страны объединить усилия для спасения Каспия
В регионе
25 июля 2025 г. 13:14
Премьер Казахстана призвал прикаспийские страны объединить усилия для спасения Каспия

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов призвал прикаспийские страны активизировать сотрудничество в борьбе с обмелением Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра, об этом он заявил в ходе первой Международной экологической конференции в городе Алтай.

"С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - подчеркнул премьер-министр.

В числе других приоритетов он выделил ситуацию в Приаралье. По его словам, Казахстан, возглавляющий Международный фонд спасения Арала, реализует ряд проектов по восстановлению экосистемы: укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, оказывается поддержка рыбной отрасли и ведется озеленение высохшего дна бывшего моря.

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Версия на английском языке Kazakhstan calls on Caspian littoral states to unite efforts to save sea
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Xəzəryanı ölkələri dənizin xilası səylərini birləşdirməyə çağırıb

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