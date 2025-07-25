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Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей

Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей
Инфраструктура
25 июля 2025 г. 13:00
Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Специальную программу по подготовке в области профессиональной деятельности и поведения водителей, осуществляющих внутренние пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом общего пользования, особенностей режима работы и отдыха, а также нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом", утвержденную постановлением от 11 апреля 2019 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, в Программу добавлена "Учебная программа по подготовке в области профессиональной деятельности и поведения водителей, осуществляющих внутренние пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования, особенностей режима работы и отдыха, а также нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки автомобильным транспортом".

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