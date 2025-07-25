Закир Ибрагимов: AzerGold получил доход от продажи драгметаллов почти в $1 млрд

Закир Ибрагимов: AzerGold получил доход от продаж почти в $1 млрд

AzerGold за 9-летний период деятельности получил суммарный доход в размере 1 млрд 691 млн манатов ($995 млн) от продажи золота и серебра на местных и зарубежных рынках.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на Международном геолого-горнодобывающем форуме в Нахчыване.

По его словам, 94% этих доходов (1 млрд 592 млн манатов) получены от экспорта драгметаллов.

Ибрагимов подчеркнул, что компания за 9 лет деятельности выплатила в госбюджет налогов и социальных отчислений на 224 млн манатов.

Он отметил, что в настоящее время золото является ненефтяным продуктом, приносящим стране наибольший валютный доход. "Мы планируем вносить еще больший вклад за счет увеличения экспортных возможностей и стать одним из ведущих налогоплательщиков страны с годовым оборотом в 1 млрд манатов в течение следующих 5 лет", - подытожил Ибрагимов.