Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    ЕС введет санкции в отношении 137 физлиц и юрлиц РФ, включая основательницу Wildberries

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 12:47
    ЕС введет санкции в отношении 137 физлиц и юрлиц РФ, включая основательницу Wildberries

    Главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении 137 физлиц и юрлиц в рамках санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

    В санкционный список планируется добавить, в частности, основательницу основательницу Wildberries Татьяну Ким.

    В санкционный список будут включены 49 российских банков и страховая компания "Баланс Страхование".

    Отдельное внимание Евросоюз намерен уделить компаниям, которые помогают России сохранять доходы от экспорта нефти. В частности, в проекте фигурируют нефтетрейдеры и судоходные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Китае, Сингапуре и на Сейшельских островах. ЕС подозревает их в участии в схемах торговли российской нефтью в обход ограничений.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о планах рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.

    Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции Wildberries Европейский союз (ЕС)
    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:09
    Счетная палата указала на необходимость усовершенствования госбюджета Азербайджана на 2027 год
    Финансы
    13:03
    Микаил Джаббаров назвал основные задачи экономики Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Министр: Болгария намерена укреплять связность с Южным Кавказом и Центральной Азией
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    В Анкаре в Парке цивилизации тюркских государств открыт "Дом Азербайджана"
    Kультурная политика
    12:58
    В Азербайджане доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 77%
    Финансы
    12:57
    В Литве работники сферы образования проводят бессрочную забастовку
    Другие страны
    12:54
    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство
    Социальная защита
    12:48
    Талех Кязымов: Экономический рост в Азербайджане за 10 мес. составил 1,7%
    Финансы
    12:47
    ЕС введет санкции в отношении 137 физлиц и юрлиц РФ, включая основательницу Wildberries
    Другие страны
    Лента новостей