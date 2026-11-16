ЕС введет санкции в отношении 137 физлиц и юрлиц РФ, включая основательницу Wildberries
- 16 ноября, 2026
- 12:47
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Главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении 137 физлиц и юрлиц в рамках санкций в отношении России.
Как передает Report, об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.
В санкционный список планируется добавить, в частности, основательницу основательницу Wildberries Татьяну Ким.
В санкционный список будут включены 49 российских банков и страховая компания "Баланс Страхование".
Отдельное внимание Евросоюз намерен уделить компаниям, которые помогают России сохранять доходы от экспорта нефти. В частности, в проекте фигурируют нефтетрейдеры и судоходные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Китае, Сингапуре и на Сейшельских островах. ЕС подозревает их в участии в схемах торговли российской нефтью в обход ограничений.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о планах рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.