Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2026
- 12:54
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Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar çərçivəsində 137 fiziki və hüquqi şəxs barəsində məhdudiyyətləri təsdiqləmək niyyətindədirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin daxili sənədlərinə istinadən "EUobserver" məlumat yayıb.
Sanksiya siyahısına, xüsusilə, "Wildberries"in təsisçisi Tatyana Kimin əlavə edilməsi planlaşdırılır.
Bundan əlavə, siyahıya 49 Rusiya bankı və "Balans Straxovaniye" sığorta şirkəti daxil ediləcək.
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