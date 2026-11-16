İlham Əliyev COP31
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    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:54
    Aİ Wildberriesin təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar çərçivəsində 137 fiziki və hüquqi şəxs barəsində məhdudiyyətləri təsdiqləmək niyyətindədirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin daxili sənədlərinə istinadən "EUobserver" məlumat yayıb.

    Sanksiya siyahısına, xüsusilə, "Wildberries"in təsisçisi Tatyana Kimin əlavə edilməsi planlaşdırılır.

    Bundan əlavə, siyahıya 49 Rusiya bankı və "Balans Straxovaniye" sığorta şirkəti daxil ediləcək.

    XƏBƏR YENİLƏNİR

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    ЕС введет санкции в отношении 137 физлиц и юрлиц РФ, включая основательницу Wildberries
    44 filmi
    44 filmi

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