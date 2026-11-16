На территории Парка цивилизации тюркских государств в Анкаре открыт "Дом Азербайджана".

Как сообщает турецкое бюро Report, в парке, созданном с целью популяризации общего культурного наследия и ценностей тюркского мира, установлены шатры – Национальные дома, представляющие каждое из тюркских государств, а перед ними воздвигнуты памятники, отражающие культурное наследие соответствующих стран.

"Дом Азербайджана" построен по проекту Министерства культуры Азербайджана при содействии Азербайджанского культурного центра в Турции.

"Дом Азербайджана" посвящен богатому архитектурному наследию гениального азербайджанского зодчего XII века Аджеми Нахчивани и 900-летнему юбилею со дня его рождения. Он построен в форме восьмиконечной звезды на основе стиля, орнаментов и изысканных декоративных элементов одного из его архитектурных шедевров – мавзолея Момине-хатун.

В каждом из восьми информационных уголков, созданных внутри Азербайджанского дома, представлены богатая история, культура, литература, ковроткаческое искусство страны.

С помощью экранов и специальных цифровых программ на карте Азербайджана демонстрируются исторические памятники, а также интерактивные презентации о национальной музыке и культурном наследии.