По всей Литве работники сферы образования проводят бессрочную забастовку, в которой принимают участие около 4 тыс. педагогов из 220 учебных заведений.

Как передает Report, об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление главы Литовского профсоюза работников образования (LŠDPS) Андриуса Навицкаса.

По его словам, забастовку педагогов планируется продолжать до принятия бюджета на следующий год в Сейме. Дата этой процедуры будет определена после обсуждения, которое состоится в начале декабря.

"Сейчас целесообразно привлечь внимание, пока бюджет находится на рассмотрении. А будет ли целесообразно продолжать забастовку впоследствии, это мы еще обсудим", – сказал он.

LŠDPS объявила бессрочную забастовку из-за разногласий с правительством по поводу более значительного повышения заработной платы в 2027 году.